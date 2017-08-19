‘Teamül’ istifasının ardından Donanma Komutanlığı’na Koramiral Tatlıoğlu atandı

Donanma Komutanlığı’na Koramiral Ercüment Tatlıoğlu atandı.

Yüksek Askeri Şûra’nın (YAŞ) 2 Ağustos’taki toplantısında son teamüllere göre Deniz Kuvvetleri Komutanı olması beklenen Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele yerine bu göreve koramiral rütbesindeki Adnan Özbal atanmıştı.

Reklam

Kösele bunun üzerine emekliliğini istemiş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da oramiralin istifasını doğrulamıştı.

Sözcü gazetesinden Asuman Aranca’nın haberine göre Kösele’nin istifasının ardından Donanma Komutanlığı’na Koramiral Ercüment Tatlıoğlu getirildi.

Tatlıoğlu, Kösele gibi 2010’daki ‘askeri casusluk’ davasında yargılanıp beraat etmişti.