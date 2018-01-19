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Yaramazlara biraz batar!

TDK’ya göre ‘vazalak’ kelimesinin anlamı: ‘Alevi’, ‘Geveze’, ‘Aptal’

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Türk Dil Kurumu’nun (TDK) sözlüğünde ‘vazalak’ kelimesinin karşılığı olarak yazılan ifadelerden birinin ‘Alevi’ olması tepki çekti.

Kurumun sitesindeki ‘Büyük Türkçe Sözlük’te ‘vazalak’ kelimesi aratıldığında kelimeye karşılık gelen ifadeler çıkıyor.

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Kelimenin ilk karşılığı olarak ‘Geveze, sözünü bilmez’ ve ‘Aptal, serseri’ kelimeleri çıkıyor. İkinci karşılık olarak da ‘Alevi’, ‘Müslüman olmayıp, öyle görünen’ ve ‘Oruç yiyen’ anlamları yazılmış.

Özellikle sosyal medyada kelimenin karşılığının Alevilere hakaret olduğunu savunan birçok kullanıcı TDK’yı eleştirdi.


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