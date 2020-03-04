TCDD’ye ait üç demiryolu şirketi birleştirildi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’na (TCDD) ait üç demiryolu şirketi birleştirilerek tek bir şirket haline dönüştürüldü.

Yeni kurulan firmaya, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi ismi verildi. TCDD’nin bu yıl sonunda yolcu taşıma hakkı sona eriyor.

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Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün bağlı işletmelerinden Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ), Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) ve Türkiye Demiryolu Makinaları Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.’nin birleştirilmesi suretiyle Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi’nin (TÜRASAŞ) kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

TÜRASAŞ’ın ilgili olduğu bakanlık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak belirlendi.

Şirketin faaliyet alanı ve görevleri, organları, sermayesi ve diğer ilgili hususların ana statüsünde belirtildiği ifade edildi.

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Birleştirilen üç kamu şirketinin hak ve yükümlülükleri, taşınır ve taşınmazları ve personeli (iptal edilenler hariç) dolu-boş kadro pozisyonları TÜRASAŞ’a devrolunacak.

Adapazarı merkezli TÜVASAŞ, raylı araçlarının parçalarının üretimi, onarımı ve bakımından sorumluydu.

Eskişehir merkezli TÜLOMSAŞ, lokomotif, demiryolu bakım aracı, yük vagonu, dizel motor, alternatör ve cer motoru üretiyordu.

Sivas merkezli TÜDEMSAŞ, buharlı lokomotif ve yük vagonlarının yapım, bakım ve onarımını yapıyordu.