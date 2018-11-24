TCDD’nin vagon imalatçısı şirket konkordato talep etti

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) vagonlarını imal eden Yavuzlar Vagon konkordato talep etti.

Hürriyet’te yer alan habere göre mali sıkıntı içinde olduğu ve konkordato kararı verilmesi halinde, şirketin etkin bir biçimde faaliyetlerini yürütebileceği gerekçesiyle talepte bulunan şirkete yönelik üç aylık geçici mühlet kararı verilirken, denetim amacıyla komiser atandı.

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TCDD’nin vagon imalatçısı olarak bilinen ve 20 yıldır faaliyet gösteren şirket, Marmaray trenlerinin iç giydirme, montaj ve modernizasyonunu da yapmıştı.