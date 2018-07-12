TCDD’nin tren kazası raporu: Yağmur sele dönüştü, rayların altı tamamen boşaldı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Tekirdağ’da 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili raporunu hazırladı.

Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz’da meydana gelen tren kazasında beş vagonun devrilmesi sonucu en az 24 kişi hayatını kaybetmiş, 338 kişi de yaralanmıştı. Trende toplam 362 yolcu, altı da personel vardı.

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Habertürk’ün haberine göre, TCDD raporunda şu tespitler yer aldı:

* Kaza öncesinde saat 14.25 ile 14.54 arasında metrekareye 27.4 kilogram yağmur yağdı. Yağmur, sele dönüştü. Sel, menfezle ray arasındaki bir metre yükseklikte ve 10 metre genişlikte toprak ve çakılı alıp götürdü.

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* Rayların altı tamamen boşaldı. Sel, ray ve traverslerde herhangi bir soruna yol açmadı. Raylar kopsaydı, demiryolu alt yapısını bir ağ gibi saran sinyal sistemi uyarı verecekti.

* Bölgede 150 yıldır böylesi bir taşkın yaşanmadı. Bu nedenle bölge, ‘riskli alan’ kapsamında da değildi.

TCDD, Devlet Su İşleri ve Meteoroloji Genel Müdürlükleri ile temasa geçti. Yağış rejimine ilişkin kısa ve orta vade projeksiyonları, su debileri ve tahminleri istendi.

Alınan bu veriler ışığında ülke genelindeki menfezler dahil tüm demiryolu alt yapısı rutin bakımlar dışında masaya yatırılacak. Gerekli görülen bölgelerde altyapı daha da güçlendirilecek.