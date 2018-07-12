Diken

Yaramazlara biraz batar!

TCDD’nin tren kazası raporu: Yağmur sele dönüştü, rayların altı tamamen boşaldı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Tekirdağ’da 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili raporunu hazırladı.

Fotoğraf: Reuters

Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz’da meydana gelen tren kazasında beş vagonun devrilmesi sonucu en az 24 kişi hayatını kaybetmiş, 338 kişi de yaralanmıştı. Trende toplam 362 yolcu, altı da personel vardı.

Reklam

Habertürk’ün haberine göre, TCDD raporunda şu tespitler yer aldı:

* Kaza öncesinde saat 14.25 ile 14.54 arasında metrekareye 27.4 kilogram yağmur yağdı. Yağmur, sele dönüştü. Sel, menfezle ray arasındaki bir metre yükseklikte ve 10 metre genişlikte toprak ve çakılı alıp götürdü.

Reklam

* Rayların altı tamamen boşaldı. Sel, ray ve traverslerde herhangi bir soruna yol açmadı. Raylar kopsaydı, demiryolu alt yapısını bir ağ gibi saran sinyal sistemi uyarı verecekti.

* Bölgede 150 yıldır böylesi bir taşkın yaşanmadı. Bu nedenle bölge, ‘riskli alan’ kapsamında da değildi.

TCDD, Devlet Su İşleri ve Meteoroloji Genel Müdürlükleri ile temasa geçti. Yağış rejimine ilişkin kısa ve orta vade projeksiyonları, su debileri ve tahminleri istendi.

Alınan bu veriler ışığında ülke genelindeki menfezler dahil tüm demiryolu alt yapısı rutin bakımlar dışında masaya yatırılacak. Gerekli görülen bölgelerde altyapı daha da güçlendirilecek.

Makinistlerin ifadesi: Zemindeki boşluk nedeniyle tren sarsıldı, frene bastık

Bir babanın en ağır yükü…

24 can gittikten sonra: Çorlu’daki raylar onarılıyor

Kazada yeğeni yaralanan yurttaş: Köylülerin yardımıyla insanlar kurtuldu

CHP’nin kararı: Çorlu’daki kazayı siyasal bir tartışma haline getirme niyetinde değiliz

Çorlu’daki tren kazası sonrası gözaltına alınan iki makinist serbest

HDP, tren kazasından bakanlığı ve Demir Yolları’nı sorumlu tuttu

Ulaştırma bakanı savunmada: En son nisanda hat kontrolü yapıldı

Tren kazası anne ve kızlarını ayırdı

Yakınları sosyal medyada sormuştu: Minik Arda tren kazasında hayatını kaybetti

Çorlu’daki tren kazasına ilişkin geçici yayın yasağı kaldırıldı

Çorlu’da tren kazası: Hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükseldi

SON HABERLER

Serbes yine ‘Alkollü değildim’ dedi: Kazaydı, herkesin başına gelebilir

  Bir anne baba ve kızının ölümüne yol açtığı trafik kazasından ötürü hapis cezasına çarptırılan yazar Emrah Serbes, karar öncesi, kaza sırasında alkollü olmadığını yineleyerek, “Kaygan ve yağışlı olmasaydı bu kazayı yapmazdım. Herkesin başına gelebilir” dedi. Serbes’e, ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’tan 13 yıl dört ay hapis cezası verilmişti. Soruşturma sırasında Serbes’in kaza […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...