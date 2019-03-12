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Yaramazlara biraz batar!

TCDD’nin Çorlu raporunda eksiklikler bir bir anlatıldı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) Tekirdağ’da 25 kişinin can verdiği kazaya ilişkin hazırladığı raporda, facianın nedenleri yedi maddede anlattı.

Fotoğraf: DHA

Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de menfezin altındaki toprağın yağmur nedeniyle kayması sonucu tren raydan çıkmış, 25 kişi hayatını kaybederken 340 kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrası Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada TCDD görevlisi dört kişiye  ikişer yıldan 15’er yıla kadar hapis istenmişti.

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Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre TCDD Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu, kazaya ilişkin bir rapor hazırladı.

Raporda, kazanın nedeni şöyle anlatıldı:

“1- En önemli sebep, menfezdeki balast (demiryoluna döşenen tabaka) ile dolgunun erozyona uğramasıydı. Menfez kapasitesinin yetersizliğinden ötürü yağmur birikip gölleşti, önce balast aktı, ardından erozyon yaşandı ve rayların altı boşaldı. Bu husus hatlardan sorumlu yol bakım onarım müdürlüğünce fark edilemedi.

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2- Raylarda kırılma meydana gelmediği için sinyalizasyon sistemi devreye girmedi.

3- Yol bakım onarım şefliği aşırı yağış hususunda farkındalık oluşturamadı.

4- Aşırı yağıştan sonra şeflik hat üzerinde kontrol yapmadı.

5- Hattın bakım-onarımında yeni teknoloji değil, klasik yöntem ve malzemeler kullanıldı. İklim değişikliği dikkate alındığında, toprak dolgu yerine yeni teknolojilerle üretilen malzemeler, çimento enjeksiyonu gibi yöntemlerin dikkate alınmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldı.

6- Devlet Demir Yolları dönüşüm çalışmalarını henüz tamamlayamadı. Kendi içinde ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışmaları beklenen düzeye getiremedi. TCDD’de meteoroloji mühendisi ve hava koşullarını anlık değerlendiren teknik birim bulunmuyor.

7- Mayıs 2018 tarihli Senelik Umumi Muayene Raporu’nda kaza mahallinde balast tutucu duvar yapılması gerektiğine dair tespit yapılmasına rağmen bir çalışma yapılmadı.”

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