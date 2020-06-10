TCDD’de yapılmayan işe hakediş düzenlenmiş: 30 milyon lira zarar

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) altyapı ihalesini 144 milyon liraya alan iki şirket, süre uzatımı almasına rağmen, proje kapsamındaki 30 milyonluk işi tamamlayamadı.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre, TCDD’nin Gebze-Köseköy Demiryolu 3. ve 4. hat peron inşaatında altyapı, üstyapı ve elektrifikasyon işi için açtığı ihale, 24 Temmuz 2018’de, sonradan aynı kişiye ait olduğu öğrenilen iki şirkete verildi.

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Firmalar 31 Temmuz 2019’da hakediş düzenledi, tamamlanmamış imalatların ödemesi hakedişe dahil edildi.

Hakediş raporunda 190 günde tamamlanması gereken iş için şirketler 405 gün süre uzatımı aldı. Buna rağmen hakediş düzenlendiği sırada parası alınan işlerin bir kısmı yarım kalırken, bazılarına hiç başlanmadı.

Bitirilmeyen işlerin yaklaşık 30 milyon lira değerinde olduğu bildirildi.

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Hakediş raporunda imzası bulunan TCDD yetkilileri konuya ilişkin bilgi veremeyeceklerini belirtti.