TCDD yalanladı: Ramazan’da ‘yemekli vagonlar’ın kapatıldığı iddiası gerçek dışı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), yüksek hızlı trenlerde yemekli vagonların Ramazan ayında kapatıldığını yalanladı.

BirGün’den Uğur Şahin pazar günü yayınlanan haberinde, ismini vermek istemeyen bir yurttaşın, TCDD’den yemekli vagon bileti alamadığına ilişkin iddiasını aktarmış, iddianın TCDD tarafından doğrulandığını ileri sürmüştü.

Şahin, müşteri temsilcisinin “Ekonomi yemekli vagonumuz kaldırıldı, hizmet veriyor ama yemek servisi yok” dediğini söyleyerek, gerekçe olarak Ramazan ayını gösterdiğini belirtmişti.

‘İddialar gerçek dışı’

TCDD, iddianın doğru olmadığını belirten bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Tüm YHT’ler ve konvansiyonel trenlerimizde yolcularımız yiyecek-içecek ihtiyaçlarını restoran bölümünden ya da tren içerisinde hizmet veren mini araçtan sağlayabilmektedir. Ramazan ayında, YHT ve diğer trenlerde yiyecek içecek hizmetinin durdurulduğuna ve restoranların kapatıldığına dair iddialar tamamen gerçek dışıdır.”