TCDD genel müdürü görevden alındı, yerine GMY’si atandı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İsa Apaydın görevden alındı. Yerine TCDD İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı (GMY) ve yönetim kurulu üyesi Ali İhsan Uygun atandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma İnceleme Kurulu “Demiryolu Kaza İstatistikleri” raporuna göre İsa Apaydın’ın göreve geldiği 2016 yılında 67 kazada 95 kişi öldü, 85 kişi yaralandı. 2017 yılı raporuna göre ise meydana gelen 45 kazada 54 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlara göre;

TCDD İşletmesi genel müdür yardımcılığına ise Ömer Özgür atandı.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Kurt görevinden alınırken, yerine Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Yazıcı atandı.

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Atama kararları kapsamında ulaştırma bakanlığında ise Adil Karaismailoğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bakan yardımcılığına getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Erol Çıtak da görevden alındı ve yerine Yalçın Eyigün atandı.