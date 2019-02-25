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Yaramazlara biraz batar!

TCDD: Çorlu’daki tren kazasında kusurumuz yok

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Tekirdağ’da 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında herhangi bir kusurlarının bulunmadığını iddia etti.

Fotoğraf: DHA

Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de menfezin altındaki toprağın yağmur nedeniyle kayması sonucu tren raydan çıkmış, 25 kişi hayatını kaybederken 340 kişi de yaralanmıştı.

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Kazada hayatını kaybeden 59 yaşındaki Fethiye Yıldız’ın çocukları Özkan Yıldız ve Özay Duran da TCDD’ye başvurup 100’er bin lira tazminat talebinde bulunmuştu. Kurumdan yanıt gelmemesi üzerine TCDD Genel Müdürlüğü ile TCDD Taşımacılık AŞ’ye tazminat davası açılmıştı.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre başvuru dilekçesinde müdürlüğün altyapıyı üretmediği, yenileme ve bakım çalışması yönünde denetim eksikliği gösterdiği belirtildi.

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TCDD Taşımacılık AŞ’nin ise yolcuları güvenli şekilde varış istasyonuna ulaştıramadığı vurgulandı.

Çorlu 4’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, 14 Ocak’ta kazanın hizmet kusurundan meydana gelmesi nedeniyle davanın idare mahkemesinde açılması gerektiğini savunarak usulen reddetti.

Avukatlar davanın asliye mahkemesine görülmesini istedi. TCDD Taşımacılık AŞ de itirazın reddini isteyerek mahkemeye bir dilekçe gönderdi.

Dilekçede şu ifadeler kullanıldı: “Şirketin ya da çalışanlarının herhangi bir kusur ve ihmali bulunmamaktadır. Bu nedenle kaza sebebiyle müvekkil şirketin sorumlu tutulabilmesi hukuken ve fiilen imkânsızdır.”

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