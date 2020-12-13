TC kimlik numarası kullanılarak ‘corona’ testi yapıldı; pozitif çıktı: Kamera kaydı sayesinde test yaptıranın o olmadığı anlaşıldı

İstanbul’da yaşayan Harun Şahin (40), kaybettiği ehliyetini bulan kişinin, kendisine ait TC kimlik numarasını kullanarak yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, filyasyon ekibinin arayıp evine ikaç götüreceklerini söylediğini anlattı.

Fotoğraf: DHA

Şahin, 3 Aralık’ta filyasyon ekibi tarafından arandı. Kendisine ilaç götürüleceğini duyunca çok şaşıran Şahin, “Ben test yaptırmadım” dedi ve, “Dün akşam saat 19.01’de Okmeydanı Hastanesi’nde test vermişsiniz” yanıtını aldı. Evden çıkmaması konusunda uyarıldı.

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Telefonu kapattıktan sonra HES uygulamasını kontrol eden Şahin, ‘riskli’ olduğunu gördü. “Bu nasıl olabilir” diye düşünürken aklına kaybettiği ehliyeti geldi.

Durumu ‘risksiz’e döndü

Hastane polisine müracaat ederek güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesini istediğini ve yapılan incelemede testi veren kişinin kendisinin olmadığının tespit edildiğini belirten Şahin, HES uygulamasındaki ‘riskli’ durumunun ‘risksiz’ olarak düzeltildiğini anlattı.

Başkasının kimliğiyle kredi çekildiğini, şirket açıldığını çok duyduğunu ancak başka birinin kimliğiyle test yaptırıldığını ilk defa duyduğunu ifade eden Şahin şunları söyledi:

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“Normalde hep, ‘Adına şirket açılan, telefon hattı alınan’ gibi şeyler basından duyarız ama başkası adına corona testi yapıldığını hiç duymamıştım o da benim başıma geldi. İstanbul Okmeydanı Hastanesi’nde adıma test yaptırılmış ve pozitif çıkmış. Filyasyon ekibiyle görüştük ve durumu onlar bildirdi. Okmeydanı Hastanesi’ne müracaat ettik oradaki kameraların kontrolüyle ilgili. Herkes maskeli ve sanırım kimlik ibrazı yapılmamış sadece TC numarası söylenmiş. Şimdi adıma test yaptıranı arıyorum. ‘Yaşa ki neler göresin’ derler, insanın başına her şey gelirmiş. Bundan 8-10 ay önce ehliyetimi kaybetmiştim. Ehliyetimi bulan kişinin test yaptırdığını tahmin ediyoruz. Polis ekipleri şu an takipte bulmaya çalışıyor.”