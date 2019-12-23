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Yaramazlara biraz batar!

TBMM’deki rehine krizi davasında Mahmut Tanal tanık olarak dinlenecek

TBMM’de, mayıs ayında, banko görevlisini rehin almaya çalışırken gözaltına alınıp tutuklanan Mulla Zincir ve Eylem Yücel’in, terör örgütü DHKP/C üyeliği suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

Fotoğraf: DHA

Zincir ve Yücel, 14 Mayıs 2019’da TBMM’ye girmeye çalışırken banko görevlisini rehin almış, polis tarafından yakalanmıştı. Gözaltına alınan Mulla Zincir ve Eylem Yücel, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Ankara 14’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘terör amacıyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’, ‘görevi yaptırmamak için direnmek’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından yargılanan sanıklar, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, her iki sanık hakkında da ek iddianame hazırlandığını belirterek, sanıklara savunmaları için söz verdi.

Sanıklar, iddianameyi inceledikten sonra savunma yapacaklarını belirterek mahkemeden süre istedi.

Mahkeme, sanıkların o gün görüşmek için gittiklerini söyledikleri CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın tanık olarak dinlenmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. 

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