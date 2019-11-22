TBMM’deki komisyon başkanı: Çocuklarımız da otizmli olmasaydı, farkında değildik

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı ve AKP Antalya Milletvekili Kemal Çelik, komisyon üyelerinin büyük kısmının otizm ve down sendromlu ailelerden oluştuğunu belirterek, “Bizim çocuğumuz da olmasa belki biz bu işin farkında değildik. 59 doğumdan birisi otizmli çıkabiliyor. Burada en önemli şey eğitim” dedi.

Kemal Çelik. Fotoğraflar: DHA

AKP Antalya Milletvekili Kemal Çelik başkanlığında 12 milletvekilinden oluşan Türkiye Büyük Meclisi Araştırma Komisyonu üyeleri, Kayseri’deki bir otelde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıya, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AKP Kayseri Milletvekili ve Enerji ve Tabi Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, komisyon üyelerinden AKP Milletvekili Hülya Nergis ve CHP Milletvekili Çetin Arık ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile aileler katıldı.

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Komisyon üyelerinin büyük kısmının otizm ve down sendromlu ailelerden oluştuğunu belirten Kemal Çelik, şöyle dedi: “Komisyon daha önce kuruldu ancak erken seçim olduğu için komisyon bize kısmet oldu. Biz de, bilim insanları, bakanlık temsilcilerini, sivil toplum örgütlerini, mağdur aileleri dinledik. Bu konuda çok etkili bir sivil toplum örgütü var. Komisyondaki arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu da aile. Benim de aynı şekilde bir oğlum var. O da bugün Kayseri’de sizlerle birlikte. Bizim çocuğumuz olmasa belki biz bu işin farkında değildik. Toplantımızın amacı da farkındalık oluşturmak.”

Türkiye’de otizmli çocukların oranının arttığına da vurgu yapan Başkan Çelik, şöyle devam etti: “59 doğumdan birisi otizmli çıkabiliyor. Olay bu kadar hassas. 59’da 1’e düşmüş. Burada en önemli şey eğitim. Erken tanı, erken müdahale ve erken eğitim. Bu çocuğu erkenden eğitime başlatırsanız, çözebiliyorsunuz. Onun için ailelere ve kurumlara çok önemli görevler düşüyor. Milli Eğitim ve tüm eğitimcilerimize çok önemli görevler yükleniyor. Tabi, bir de eğitimci sorunumuz var. Bu tespiti açık açık Milli Eğitim Bakanımıza da söyledik. Kendisi bu konuda çalışmalar yaptığını belirtti. Ama, bir an önce bu konuyu çözmemiz gerekiyor. Bir de koordinasyon merkezi sorunumuz var. Uygulanabilir bir çözüm merkezi getirmemiz lazım. STK’larımız çok güzel çözüm önerileri buldular. Bazı pilot bölgelerimizde uygulamalarımız olacak. Bugün bizim çocuklarımızda bu hastalıklar olmayabilir ama, Allah göstermesin torunlarımızda ortaya çıkabilir. Onun için hepimiz bu işe, başımıza gelemeden önce eğilmemiz lazım. Bu konuda hassas olmayan bir kişi bile yoktur. Çünkü o kadar ciddi bir konu. Gelişmiş ülkelerde ne varsa ülkemizde de o olacak. Sağlıkta çok ciddi noktalara geldik. Bu işi hep beraber başaracağız.”