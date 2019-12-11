TBMM’de ‘Saray’da devir’ gerginliği

TBMM’de CHP ile AKP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Oturuma ara verildi.

Fotoğraflar: DHA

Genel kurul, Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında Adalet, Milli Savunma ve Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2020 bütçesini görüşmek üzere toplandı. Söz alan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Sakarya’daki tank palet fabrikasının işletme hakkının devrine ilişkin eleştirilerde bulundu.

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Kürsüye çıkan AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan’ın CHP’lilere tepki göstermesi üzerine gerginlik çıktı. CHP’li milletvekilleri kürsüden inerek yerine geçen Turan’ın üzerine yürürken AKP milletvekilleri araya girdi.

Vekiller birbirlerine hakaret etti. Gerginlik nedeniyle Bilgiç, oturuma ara verdi. Gerginlik arada da sürdü.