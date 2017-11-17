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TBMM’de kabul edildi: Gazoza özel tüketim vergisi

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Limonata ve sodanın da aralarında bulunduğu bazı meşrubatlara genelde otomobil gibi lüks tüketim ürünlerinden alınan ‘özel tüketim vergisi’ (ÖTV) getiren yasa maddesi TBMM’de kabul edildi.

Fotoğraf: FourSquare

TBMM genel kurulunda görüşülen torba kanunun dün gece kabul edilen maddesine göre sade gazoz, meyveli gazoz, limonata, nektar, alkolsüz bira, enerji içeceği, soğuk çay ve meyveli içeceklerden yüzde 10 ÖTV alınacak.

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Maden suyu kapsam dışı

Sebze suları, yüzde yüz meyve suları, doğal mineralli doğal maden suyuyla üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli-gazlı içecekler (meyveli soda) ise kapsam dışında tutuldu.

Engellilere ÖTV muafiyetine üst sınır geldi

Engelliler için ÖTV muafiyeti, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer vergiler dahil bedeli 200 bin lirayı aşmayan araçlar için uygulamasına ilişkin madde de kabul edildi.

İzinsiz tütüne hapis

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