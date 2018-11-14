‘İşsizim’ diyen adamdan Meclis’te intihar girişimi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bir kişi intihar girişiminde bulundu.

İntihar girişiminde bulunan kişinin, TBMM’nin Halkla İlişkiler binasında beşinci kata çıktığı bildirildi.

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Şahsın intihar girişiminde bulunduğu binada milletvekillerinin ofisleri ve komisyon toplantı salonları var.

NTV’nin haberine göre AKP Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, intihar girişiminde bulunan vatandaşa 10 bin lira vermeyi teklif etti.

Meclis itfaiyesi hava yastığı açarken MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da vatandaşı ikna etti.

İntihar girişiminin gerekçesinin ‘iş talebi’ olduğu öğrenildi.