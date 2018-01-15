TBMM komisyonu önerdi: Araçlara alkol ölçer takılsın

TBMM Trafik Alt Komisyonu, araçlara sürücülerin alkollü olup olmadığını ölçen ‘alkol ölçer’ takılmasını önerdi.

Alt komisyon trafik kazalarının önlenmesine ilişkin taslak raporunu hazırladı. Rapor Başbakanlık, İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarına gönderilerek kazaların önüne geçilmesi için önlem alınması istenecek.

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Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın haberine göre raporda trafik kazalarındaki can kayıplarının Türkiye’de AB ülkelerinin en az beş katı olduğu tespiti yapıldı. Kazalarda en çok hayatını kaybedenler 15-29 yaşlarında.

Kazaların yarısı İstanbul’da

Türkiye’de trafik kazalarının yüzde 50.5 gibi yüksek bir oranla en çok İstanbul’da yaşandığı belirtilen raporda şöyle dendi: “İstanbul’daki trafik kazalarındaysa son yıllarda sansasyonel vakalarla yerel ve ülke basınında, internet ve sosyal medyada gündem olmaya başlayan ve Kızıltoprak’tan başlayarak Maltepe ilçesine kadar uzanan Bağdat Caddesi’dir. İstanbul Bağdat Caddesi ve bunun gibi büyük şehirlerimizdeki işlek caddelerde uygulanmak üzere kalıcı ve caydırıcı tedbirlere de ihtiyaç vardır.”

‘Alkollü araç kullanımı ağırlaştırılmış suç olsun’

Raporda alkollü araç kullanımına önlem olarak da şu öneri yapıldı: “Alkollü araç kullanımı ağırlaştırılmış suç kapsamında değerlendirilmelidir. Bu konuda yeni bir tedbir olarak, alkollü araç kullanımı sebebiyle ehliyetine el konulan kişi, ehliyetini geri almaya gittiğinde, aracına bir alkol kiti/alkol ölçer takılması düşünülebilir. Kişi aracına alkollü olarak bindiğinde, söz konusu cihaz bunu nefesten anlayacak ve belirli bir merkeze sinyal gönderecektir. Bu sistem 2009 yılından beri ABD’de uygulanan bir sistemdir. Burada amaç sadece diğer sürücüleri alkollü sürücüden korumak değil, aynı zamada alkollü sürücüyü de herhangi bir hayati risk taşıyan kazadan korumaktır.”