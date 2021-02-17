AKP’lilerden Gergerlioğlu’na ‘FETÖ hassasiyeti’ suçlaması

CANAN COŞKUN

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bugün 15’inci toplantısını yaptı. Toplantının başında AKP’li Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu cezaevindeki tutuklu ve hükümlüleri ‘devletin emanetindeki kişiler’ olarak tanımladı. Komisyon üyeleri daha sonra Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç’ı dinledi. Alkaç’ın konuşmasından öne çıkan kısım şöyle:

Reklam

Cezaevinde ‘konsept’ değişikliği

“Biz, özellikle son yirmi yıldır, belki yirmi beş yıldır yaptığımız çalışmalar ve bundan sonra planlanan çalışmaların devamı olarak bir defa her şeyden önce çok önemli bir konsept değişikliğine gittik. Bunu genel olarak belki burada konuyla ilgili üyelerimiz veya işte devletin belirli birimlerindeki insanlar biliyor ama toplum bunu belki zaten içerisinde, uzun süreli zamanda fark ediyor.

Modern bir hukuk devletinin gereği olarak biz ‘mahpushane’ konseptinden ‘Ceza İnfaz Kurumu’ konseptine geçtik. Maalesef halen, çok üzülüyorum, bazen üzerinde durulmadığı için bazen bilinçli olarak o kavram kullanılmaya devam ediliyor. ‘Gardiyan’ konseptinden ‘infaz koruma memuru’ konseptine geçtik. Buna yönelik olarak çok ciddi yatırımlar yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. Bundan sonraki aşamada, inşallah, bunlar çok daha güçlü bir şekilde devam edecek, tamamlanacak.”

‘İşkence ve kötü muamele yok‘

“Hiçbir şekilde, sistematik bir işkence veya kötü muameleyi biz bugün konuşmuyoruz. Evet, münferit olarak birkaç isimden bahsedildi. Bunları -zaten notlarımız var- tekrardan not aldık. Bir kısım konularla ilgili olarak adli ve idari soruşturma devam ediyor. Şimdi, biz bir hukuk devletiyiz, yani hukuk devletinin mekanizmaları var.”

Reklam

Kırıkkale Keskin Cezaevi‘nde yaşananlar

Toplantıda HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Kırıkkale’deki Keskin Cezaevi’nde yaşanan hak ihlallerini gündeme getirdi. Gergerlioğlu, bu cezaevine yaptığı ziyaretlerin ardından izlenimlerini sosyal medya hesaplarından paylaşmış, koğuşlarda kapasitenin üzerinde tutuklu ve mahkumların kaldığını söylemişti. Gergerlioğlu’na yaşadıklarını anlatan mahkumlar, uyuz vakalarının yaşandığını, yemeklerin içinden yabancı maddelerin çıktığını, sıcak suyun olmadığını, cezaevine girişte ‘hoşgeldin dayağı’na maruz kaldıklarını söylemişti.

‘FETÖ hassasiyeti’ suçlaması

Gergerlioğlu söz konusu hak ihlallerini toplantıda hatırlatınca AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu “Bu cezaevimizde en fazla ‘FETÖ’ mahkumları kalıyordu, bu hassasiyet acaba buradan mı kaynaklanıyor diye aklıma bir soru geldi yani” dedi.

AKP’li Komisyon başkanı Hakan Çavuşoğlu da Gergerlioğlu’nu ima ederek “Burada ‘FETÖ’nün sözcülüğünü yapan insanlar var” dedi. Gergerlioğlu bu duruma tepki gösterince AKP’li Metin Nurullah Sazak “Yarası olan gocunur” diye yanıt verirken, AKP’li diğer üye Oya Eronat da “İma etmiyoruz, ‘Sensin’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

Şikâyetlerin sürekliliği

Cezaevindeki hak ihlalleriyle ilgili Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da söz aldı. Şık, konuşmasının başında iki kez hapishane deneyimi olduğunu belirtti ve şunları söyledi: “Son on yılda, 2011-2012 ve 2017-2018’i hapishanede geçirdim ben. Yani şikayet konusu edilen şeyler on yıl önce ben neyden bahsediyorsam aynısıydı. Yani burada demek ki şikayetin sürekliliği anlamında bir tutarlılık var ama çözümü noktasında bir adım atılmadığı gibi bir hissiyata ve sonuca ulaşıyorum ben.”

Şık, AKP’li Kavuncu’nun hak ihlallerini gündeme getirdiği için Gergerlioğlu’nu ‘FETÖ hassasiyeti’ gösterdiği suçlamasını ‘abes’ olarak nitelediği ve komisyonun hassasiyetinin gözetilmesini istedi.