TBMM Başkanlığı: ‘Corona’ virüsü çıkan personelimiz yok

TBMM Başkanlığı, herhangi bir Meclis personelinde corona virüsüne rastlanmadığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü, 160’dan fazla ülkede 182 bin kişiye bulaşmış, 7 binden fazla insan hayatını kaybetmişti. Türkiye’de de 47 kişide virüs görüldüğü açıklanmıştı.

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Yazılı açıklama yayınlayan Meclis Başkanlığı, boğaz ağrısı ve ateş şikayeti bulunan bazı personelin meclis hastanesine başvurduğunu, ilk muayenelerinde corona virüse belirtilerine rastlanmadığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kendiliğinden detaylı işlem yaptırmak isteyenlerle ilgili de Zekai Tahir Burak Hastanesi’ne gidebilecekleri söylenmiş, ancak gidenlerin yurtdışı çıkış hikayeleri bulunmadığı için Zekai Tahir Burak Hastanesinden de, ‘evde dinlenmelerinin yeterli olacağı’ ifade edilmiştir. Meclis hastanesinden herhangi bir resmi sevk işlemi olmamıştır. Kendiliğinden hastaneye gidenlerle ilgili yapılan işlemlerde de şu ana kadar yeni tip koronavirüsü testi pozitif çıkan herhangi bir Meclis çalışanı bulunmamaktadır.”