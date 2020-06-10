TBMM başkanı, Yassıada kararlarını ‘hükümsüz kılacak’ teklifini sundu

TBMM Başkanı ve AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un imzasını taşıyan, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi Meclis başkanlığına sunuldu.

Fotoğraf: AA

27 Mayıs 1960 darbesinden sonra dönemin başbakanı Adnan Menderes, dışişleri bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve maliye bakanı Hasan Polatkan, Yassıada’da yargılanmış, üçü için de idam kararı çıkmıştı. Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na dönüştürülmüş ve darbenin yıldönümünde açılışı yapılmıştı.

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Üç maddeyi içeriyor

AA’nın haberine göre Şentop ile AKP ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan Teşkilatı Esasiye Kanununun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Geçici Kanun’un Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Neden Olunan Mağduriyetlerin Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi üç maddeden oluşuyor.

Teklifle, Yüksek Adalet Divanı’nın kullandığı yetkilerin hukuki dayanağını oluşturan ve halen yürürlükte bulunan kanun hükümleri geçmişe dönük yürürlükten kaldırılacak.

Adli sicil ve arşiv kaydı silinecek

Yeni dava yolu öngörülerek Yüksek Adalet Divanı’nın kuruluşuna ve yetkilerine ilişkin kanun hükümlerinin yürürlükten kaldırılmasıyla hükümsüz hale gelen kararlardan kaynaklanan zararların tazminine imkan sağlanacak. Divanının kullandığı yetkileri pozitif hukuktaki dayanağı yürürlükten kaldırılacak.

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Teklifle ihdas edilecek geçici maddeyle, varlığı hukuki dayanaktan mahrum olacak Yüksek Adalet Divanı’nın, hükümsüz hale gelen bütün kararlarının adli sicil ve her türlü arşiv kayıtlarından silinmesi, başvuru aranmaksızın Adalet Bakanlığı’nca resen yerine getirilecek.

Miraascıları zararın tazmini için dava açabilecek

Yüksek Adalet Divanı tarafından yürütülen yargılamalar sonucunda hakkında karar verilenlerin, bunlardan kaynaklanan maddi ve manevi zararlarının tazmini istemiyle, hakkında karar verilenler veya mirasçıları tarafından, kanunun yürürlüğe girmesini izleyen iki ay içinde Danıştay’a başvurularak Hazine aleyhine dava açılabilecek.

Bu kapsamda açılacak davalarda, maddi ve manevi zararlar hesaplanacak. Davanın mirasçılar tarafından açılmış olması halinde her bir mirasçıya yalnızca kendi miras payı oranında ödeme yapılmasına karar verilecek.

Danıştay İdari Dava Dairesi görev yapacak

Maddi tazminat talepleri karara bağlanırken, uğranıldığı kesin olan ancak aradan geçen zaman sebebiyle tutar yönünden tespiti teknik olarak mümkün olmayan zararlar açısından hakkaniyete uygun, yaklaşık bir tutarın ödenmesine hükmedilecek.

Bu kapsamda açılacak davaların görülmesinde Danıştay Başkanlık Kurulu tarafından belirlenecek Danıştay İdari Dava Dairesi görevli olacak. Danıştay İdari Dava Dairesi tarafından verilecek karara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz yoluna başvurulabilecek.

Tazminat ödenmesine ilişkin verilecek kararlar, kesinleşme tarihini izleyen üç ay içinde yerine getirilecek.

Düzenleme, 27 Mayıs 1960’tan itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Kanun hükümlerini cumhurbaşkanı yürütecek.