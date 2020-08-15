TBMM Başkanı Şentop’tan BAE’ye tepki: Açıkça ihanet

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), İslam dünyasının temel meselelerinden Filistin davasına açıkça ihanet ettiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İsrail ile BAE ‘barışa karşılık barış‘ sloganıyla anlaşmaya vardıklarını, bunun ticaret, turizm ve havacılık alanlarını kapsadığını duyurmuştu.

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Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BAE’ye yönelik tepkide bulundu.

Türkiye’yi Arapların işine karışmakla suçlayan BAE’nin, İslam dünyasının temel meselelerinden Filistin davasına açıkça ihanet ettiğini söyleyen Şentop, “Kendi iradesi olmayan kuklaların, Filistin davasının gerçek ve kararlı savunucusu Türkiye’den rahatsız olması tabiidir” ifadesini kullandı.