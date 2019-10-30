TBMM, ABD Temsilciler Meclisi’ni kınadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, (TBMM) bugünkü genel kurulda kabul ettiği tezkereyle ABD Temsilciler Meclisi’nin ‘Ermeni Soykırımı’ tasarısını kabul kararını kınadı, reddetti ve yok hükmünde saydı.

Fotoğraf: DHA

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzalı tezkereyi okudu ve daha sonra genel kurulda oylattı.

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Kabul edilen tezkerede, “ABD Temsilciler Meclisinin, bir kısım çevrelerin sözde Ermeni soykırım iddiaları bağlamında gündeme getirdiği tezleri sahiplenmesini, akıl ve vicdan sahibi üyelerin itirazına rağmen bir karara dönüştürmesini, TBMM olarak esefle kınıyor ve reddediyoruz” ifadesine yer verildi.

Tezkerede, daha önceki yıllarda da benzeri girişimlerin olduğu ancak ABD Temsilciler Meclisi’ndeki oylamalara bu şekilde düşmanca yansımadığı belirtildi.

‘Türkiye şantaja boyun eğmez’

Türkiye’nin, her zaman bu tür iddialar karşısında arşivlerin açılmasını savunduğunu ve görevin tarihçilerde olduğunun belirtildiği tezkerede, “Türkiye’yi, her bir satırı ahlak, akıl ve tarihi bilgiler ışığında suç olan satırlarla yargılamaya cüret eden bu tavrın kaynağı hiç şüphesiz sadece kirli vicdan yüküdür. Ayrıca, TBMM tarihi olaylarla ve iddialarla alakalı kararlar almanın, parlamentoların işi olmadığını ilkesel olarak inanmaktadır” dendi.

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Yaptırım tasarısının kabul edilmesinin bir ‘şantaj girişimi’ olduğu belirtilirken, “Türkiye hiçbir zaman şantaja boyun eğmemiştir, bu kararı da tek vücut olarak şiddetle reddettiğimizi ilgili siyasetin sahiplerine bildiririz” ifadeleri kullanıldı.