TBMM, ABD Senatosu’nun ‘Ermeni soykırımı’ kararını yok saydı

TBMM Genel Kurulu, ABD Senatosu’nun 1915 olaylarını ‘Ermeni soykırımı’ olarak kabul ettiği karara tepki gösterilerek, ‘yok hükmünde’ sayılması kararı alındı. Kakar, AKP, CHP, İYİ parti ve MHP gruplarının ortak bildirisi ve ret kararıyla alındı. Anadolu Ajansı tarafından HDP grubunun da karara katıldığı yönünde geçilen haber, HDP tarafından yalanlandı ve grup başkan vekilleri tarafından söz konusu karara partinin katılmadığı açıklandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından Twitter’da duyurulan ABD Senatosu kararının kınama ve ret metninde, şöyle dendi: “Türkiye Büyük Millet Meclisi, tarihi olaylar hakkında hüküm vermenin, parlamentoların işi olmadığı görüşünü tekrar etmektedir. Sözde Ermeni soykırım karar tasarısı daha önce de bir çok kez ABD Senatosu’na gelmiştir ve reddedilmiştir; manidardır ki ABD çıkarları ne zaman Türkiye’nin politikalarıyla ters düşse bu konu Senato gündemine getirilmektedir. Esasen mesele, Ermeniler ve 1915 olayları meselesi değildir; Ermeniler de tarihi olaylar da ABD Senatosu’nun umurunda değildir; Türkiye Aziz Milletimizin iradesine göre değil de ABD’nin taleplerine uygun politika geliştirse ne Ermeniler ne de 1915 olayları ABD Senatosu’nun gündemine gelecektir.”

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TBMM Genel Kurulu’nda, 2020 Mali Yılı Bütçe görüşmeleri sürerken, dün ABD Senatosu’nun 1915 olaylarına ilişkin aldığı karara tepkiler geldi. AKP Grup Başkanvekili Eminakbaşoğlu, Amerikan Senatosu’nda alınan karara, Mehmet Akif Ersoy’un ‘Tükürün’ şiirinden bir kesit okuyarak tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise karara ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan, bu milletin, meclisin şanına ve şerefine yakışır bir refleks beklediklerini söyledi.

HDP: Meclis, acıları paylaşma ve toplumsal barış için öncülük yapmalı

HDP ise Anadolu Ajansı tarafından HDP grubunun da karara katıldığı yönündeki haberi yalanlayarak, söz konusu karara katılmadıklarını açıkladı.

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HDP Grup Başkanvekilleri Fatma Kurtulan ve Saruhan Oluç tarafından yapılan yazılı açıklamada, Meclis’in acıları paylaşma ve toplumsal barış için öncülük yapması gerektiği savunuldu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Hazırlanmış olan Başkanlık Tezkeresine destek vermiyoruz. Çünkü tarihteki bu ‘Büyük Felaket’le yüzleşmenin yolunun çeşitli ülke Meclislerinde alınan bu tür kararlardan geçmediğini düşünüyoruz. Ne ABD Kongresi’nin kabul ettiği yasa ne burada hazırlanan bildiri hakikati bulmaya ve yaraları sarmaya hizmet ediyor.

Biz Ermeni halkının yaşadığı büyük acıyla ilgili bütün hususların bu ülkede özgürce araştırılmasını ve tartışılmasını istiyoruz. Bunu yapamadığımız sürece başka mecraların bu amaçla kullanılacağı açıktır. Bu sorun ve bu acılar bizimdir, tartışacak olanlar da bizleriz. Yüzleşebilirsek yaraları iyileştirebiliriz.

Özgür tartışmanın ve acıları paylaşmanın toplumsal barış için hayati önem taşıdığına inanıyoruz. Bu Meclis bunun için öncülük yapabilir, yapmalıdır da. Bu konuda her türlü katkıyı sunmaya ve sorunluluğu üstlenmeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.”