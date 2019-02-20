TBB’ye göre S&P’nin ‘sert iniş’ açıklaması temelsiz: En kötü senaryoya dayanıyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin bankacılık sektörü ve sorunlu kredilerle ilgili açıklamalarının en kötü varsayımlara dayalı senaryoların ürünü olması nedeniyle temelsiz olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Geçen hafta Türkiye’nin kredi notunu teyit eden Standard and Poor’s (S&P), dün de Türk Lirası’nın önümüzdeki üç yıl boyunca istikrarlı bir şekilde değer kaybedeceğini ve bankalardaki batık kredi oranının önümüzdeki 12 ayda ikiye katlanarak yüzde 8 düzeyine geleceğini öngördüğünü açıklamıştı.

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S&P ayrıca geri dönmeyen ve yeniden yapılandırılan kredilerden oluşan ‘sorunlu kredi’ oranının yüzde 10-15 seviyesinde olduğunu tahmin edildiğini belirtmişti. Firma ekonomideki durumu ‘sert iniş’ olarak tanımlamıştı.

TBB: Büyük bir haksızlık

TBB’den yapılan yazılı açıklamada, S&P’nin son dönemdeki toparlanmayı dikkate almadığı belirtilerek, firmanın öngörülerinin bankacılık sektörünün tecrübesini ve reel sektörün dinamizmini yansıtmadığı ifade edildi.

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TBB açıklamasında bankaların ‘kendi bünyelerinde geliştirdikleri modellerin sonucu’ belirlenen ‘kredi riskinde önemli artış’ nedeniyle ikinci gruba alınan kredilerin ‘sorunlu kredi’ olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.

Açıklamada “Değerlendirmenin, ‘kredinin ilk verildiği tarihe göre kredibilitesinde kısmen azalma olabileceği’ şeklinde yorumlanması daha doğru” dendi.

TBB açıklamasında yakın izlemedeki kredilerin takibe alınma oranının yüzde 5’lerde olduğu belirtilerek şöyle dendi: “Bu sınıftaki kredilere takibe atılmış ve donuk alacak haline gelmiş kredi muamelesi yapılması son derece yanlış… Sektörün aktif kalitesindeki bozulmanın yüksek olacağına ilişkin değerlendirme yapılması hem bankacılık, hem de reel sektör için büyük bir haksızlık. İleriye yönelik tahminler ve hesaplamalara göre ikinci grupta, yakın izlemedeki kredilerin tamamının sorunlu hale geleceğine ilişkin değerlendirme doğru değil.”