TBB’den ‘kredi faizleri artacak’ beklentisine: Bankalar sağduyulu hareket etmeli

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) piyasa kuralları ve düzenlemeler çerçevesinde mevduat ve kredi faiz oranlarının belirlenmesinde, içinden geçilen dönemin şartları ile iç ve dış piyasalardaki gelişmelerin bir bütün olarak gözetilmesi gerektiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın geçtiği dünkü bir haberde bankaların artan fonlama maliyetlerini kredi faiz oranlarına yansıtmaya başladığı ve Yapı Kredi Bankası’nın ticari kredilerde faiz oranını 4 puan civarında yükselttiği yer almıştı.

Reklam

Bankanın internet sitesinde yer alan bilgilere göre ticari kredi faiz oranı yüzde 33.95’e yükselirken, bankacılık uzmanlarının verdiği bilgiye göre bu oran geçen hafta yüzde 29.5 seviyelerindeydi. Bu hafta diğer bankaların da kredi faiz oranlarında artış görülmeye başlanacağı belirtilmişti.

Merkez Bankası verilerine göre bankalarca mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları 19 Nisan itibarıyla yüzde 21 seviyelerine yakın.

TBB: Gerçeklerden uzak

TBB’den yapılan yazılı açıklamada, ticari kredi faizlerine ilişkin bu haberde ‘gerçeklerden uzak değerlendirmelere’ yer verildiği belirtilerek şöyle dendi:

Reklam

“Değerlendirme, yorum, ilişki, davranış ve verilen kararlarda ülkemizin çıkarları en üst düzeyde kollanmalı, spekülatif davranışlardan uzak kalınmalıdır. Diğer taraftan, bankalarımız da dahil olmak üzere hepimizin yüksek sağduyu ile hareket etmesi, karar verirken sonuçlarını çok yönlü olarak analize tabi tutması gerekmektedir. Bu yaklaşımla, piyasa kuralları ve düzenlemeler çerçevesinde mevduat ve kredi faiz oranlarının belirlenmesinde, içinden geçmekte olduğumuz dönemin şartları ile iç ve dış piyasalardaki gelişmeler bir bütün olarak gözetilmelidir.”

Talimat gitti iddiası

Bankaların ortalama ticari kredi faiz oranları geçen sene ağustos ayında lirada yaşanan sert değer kaybının ardından o dönemlerde yüzde 40’lı seviyelere kadar yükselmişti. Ancak daha sonra ticari kredi faiz oranları kademeli olarak gerilerken, bankacılık kaynakları ekonomi yönetimi ve regülatörlerin bankalardan faizleri belirlenen seviyelerin altında tutmasına yönelik talimatlar gittiğini belirtmişlerdi.