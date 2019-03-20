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Yaramazlara biraz batar!

TBB’den bankalara: Borcunu ödeyen ve yapılandırana krediyi daha kolay ver

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), gecikmiş borç tutarlarının tamamını ödeyen veya yeniden yapılandıran gerçek ve tüzel kişilerin kredi taleplerinin değerlendirilmesinde daha düşük risk kriterlerinin dikkate alınması yönünde tavsiye kararı aldığını açıkladı.

TBB açıklaması şöyle: “Gecikmiş borç tutarlarının tamamını ödeyen veya yeniden yapılandıran gerçek ve tüzel kişilerin kredi taleplerinin değerlendirilmesinde, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan negatif nitelikli kayıtlarının daha düşük bir risk kriteri ile dikkate alınabilmesi yönünde üyelere tavsiyede bulunulmuştur.”

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Borcunu ödeyenle ödemeyen bir değil

Açıklamada, TBB Yönetim Kurulu’nun, yükümlülüklerini gecikmeli de olsa yerine getiren/getirmeye çalışan iyi niyetli müşterilere, borcunu hiç ödemeyenlere göre daha olumlu bir yaklaşım gösterilmesi, finansal işlemlerinin sağlıklı şekilde devamlılığının sağlanması, kredi kanallarının açık tutulması amacıyla bir tavsiye kararı aldığı belirtildi. 

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