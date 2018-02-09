TBB raporu: İnşaat ve turizm sektöründe batık miktarı 10.27 milyar liraya ulaştı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 2017 Bankacılık Sektörü Değerlendirmesi raporu ile kredi verilerini yayınladı. Buna göre inşaat ve turizmde toplam batık miktarı 10.27 milyar TL’ye ulaştı.

Cumhuriyet’ten Emre Deveci’nin haberine göre takipteki alacakların toplam kredilere oranı 2017 yılında bir önceki yıla göre 0.3 puan azalarak yüzde 3’e gerilerken, turizm ve inşaatta bu oran yüzde 4’ün üzerine çıktı. Turizmde 2016’da yüzde 3.51 olan nakit krediler/ tasfiye olunacak alacaklar oranı, 2017’de yüzde 4.07’ye ulaştı. Kasım 2017’de bu oran yüzde 3.94 idi.

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Aralık 2017 itibarıyla turizmde toplam nakit kredi miktarı 68,2 milyar TL olurken, tasfiye olunacak alacak miktarı 2,77 milyar TL oldu. Aralık 2016’da turizmde nakit kredi miktarı 58,5 milyar TL, tasfiye olunacak krediler ise 2,05 milyar TL idi.

Geçen yıl düzelme oldu

Turizmde kriz yılı olan 2016’ya göre geçen yıl düzelme olsa da, turist harcamalarının düşük kalmasının batık kredi oranının artmasında etkili olduğu belirtiliyor. 2014’te 35.8 milyon ile rekor kıran Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı, darbe girişimi ve terör saldırıları nedeniyle 2016’da 25.2 milyona gerilemiş, 2017’de ise 32 milyona ulaşmıştı. Ancak 2014’ün ilk çeyreğinde 877 dolar olan kişi başı ortalama yabancı turist harcaması, 2017’de 630 dolara kadar geriledi. İnşaat 2017’de yüzde 4.16’ya çıkan tasfiye olunacak alacaklar/krediler oranı, 2015’te yüzde 3.26 idi.

2017’nin son çeyreğinde konut satışlarının ve konut fiyatlarının düşmeye başlamasıyla tehlike çanlarının çalmaya başladığı inşaatta 2017’de nakit kredi miktarı 198.8 milyar TL olurken, tasfiye olunacak alacak miktarı 7,5 milyar TL’ye ulaştı. Aralık 2016’da nakit kredi miktarı 150.9 milyar TL, tasfiye olunacak alacak miktarı ise 6.24 milyar TL idi. Turizmde 2017’de yüzde 4,07’ye çıkan tasfiye olunacak alacaklar/krediler oranı, 2015’te yüzde 3.26 idi.