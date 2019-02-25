TBB: Proje finansmanı kredileri risk bakiyesi bir yılda yüzde 29 arttı

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) Proje Finansmanı İstatistikleri raporuna göre, proje finansmanı kredileri risk bakiyesi aralıkta bir önceki yılın aynı dönemindeki 334 milyar liradan yüzde 29’luk artışla 430 milyar liraya yükseldi.

TBB’nin mevduat ile kalkınma ve yatırım bankalarının proje finansmanına ilişkin istatistiki bilgilerini içeren bu rapor Aralık 2014’ten bu yana altı aylık dönemlerde hazırlanıyor. Aralık 2018 dönemine ilişkin rapor 20 adet banka verisinden oluşuyor.

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TBB verilerine göre, kullandırılan risk bakiyesinin 386 milyar lirası nakdi, 45 milyar lirası gayrinakdi kredi oldu.

Toplam taahhüt miktarı 435 milyar liradan 538 milyar liraya yükseldi. Söz konusu tutar dolar bazında ise yüzde 12 geriledi.

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Kaynak: TBB

Toplam taahhüt miktarı aralıkta bir önceki yılın aynı dönemindeki 435 milyar liradan (115 milyar dolar), 538 milyar liraya (102 milyar dolar) yükseldi. Söz konusu tutar dolar bazında yüzde 12 geriledi.

Proje finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerin yüzde 43’ü enerji, yüzde 27’si altyapı, yüzde 11’i gayrimenkul sektörü tarafından kullanıldı. Diğer sektörlerin toplam içindeki payı yüzde 19 oldu.

Altyapıda risk bakiyesi ‘dolar bazında’ bile arttı

Dolar bazında ise, Aralık 2017’de 89 milyar dolar olan proje finansmanı kredileri risk bakiyesi, Aralık 2018 itibariyle yüzde 8.0’lik düşüşle 81 milyar dolara geriledi. Altyapı sektöründe risk bakiyesi dolar bazında yüzde 29 artışla 17 milyar dolardan, 22 milyar dolara yükseldi. Aynı dönem itibariyle dolar bazında risk bakiyesi, gayrimenkul sektöründe ve enerji sektöründe yüzde 14, diğer sektörlerde ise yüzde 23 geriledi.



