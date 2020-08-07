TBB: BDDK, MB ve TBB üyesi bazı bankalar işbirliği için toplandı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetim kurulu üyesi bazı bankaların genel müdürleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Merkez Bankası (MB) başkanları ile toplantı için bir dün araya geldi ve piyasalarda gelişmeler karşısında işbirliği yönünde mesaj verildi.

TBB açıklamasında, MB Başkanı Murat Uysal’ın önümüzdeki dönemde likidite yönetimi ve fonlama politikasına yönelik bilgilendirmede bulunduğu belirtildi.

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Açıklama göre toplantıda, güçlü koordinasyon, yakın iletişim ve pozitif katkı yaklaşımıyla piyasalardaki gelişmeler ve normalleşme dönemine ilişkin ilgili alınmakta olan kararlar değerlendirildi.

Toplantı sonrası bu sabah yayınlanan açıklamada şöyle dendi: “Banka genel müdürlerinin görüş ve düşüncelerini dile getirdiği bölümün ardından, TCMB Başkanı Sayın Uysal önümüzdeki dönemde likidite yönetimi ve fonlama politikasına yönelik bilgilendirmede bulundu. BDDK Başkanı Sayın Akben salgın döneminde devreye alınan düzenlemelerin etkilerine ve normalleşme dönemine ilişkin düşünülen politikalara yönelik değerlendirmeler yaptı.”