TBB başkanı: YSK kendi kurallarıyla çelişti, kamu vicdanı rahatsız

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul kararının ‘kamu vicdanını son derece rahatsız ettiğini’ belirterek, YSK’nın kararında ‘kendisiyle çeliştiğini’ söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

YSK, sandıkların oluşumunda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçiminin iptaline ve 23 Haziran’da yenilenmesine karar vermişti.

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AA’nın haberine göre, YSK’nın yerleşik kararlarına atıfta bulunan Feyzioğlu, sandık kurulu başkanlarının görevlerini kötüye kullanması halinde ceza almış olsalar dahi bunun seçim iptaline yol açmayacağının altını çizdi.

Feyzioğlu, YSK’nın, sandık kurulu başkanlarının seçime nasıl hile karıştırdıklarını delillendirmesi gerektiğini belirterek, kurulun elinde böyle bir delil olmadığını söyledi.

‘Sandık kurullarının usulsüz oluşturulduğu gerekçesiyle tam kanunsuzluk itirazının’ süresini YSK’nın daha önce 2 Mart olarak belirlediğini vurgulayan barolar birliği başkanı, ‘kurulun kendi ilan ettiği takvime uymama gerekçesini Türk milletine açıklamak zorunda olduğunu’ ifade etti.

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Sandık kurulu başkanlarının belirlenmesinin YSK’nın kendi sistemi içinde yaptığı bir işlem olduğunu ve bunun kesinleştiğini kaydeden Feyzioğlu, ‘YSK’nın kendisinin yaptığı hatayı seçmene yüklemesi yerine sorumluğunu üstlenmesi gerektiğini’ söyledi.