‘Tazminat cezası’ndan hapse giren gazeteci Hakan Gülseven tahliye oldu

Bir yazısı nedeniyle mahkum olduğu tazminat cezasını ödeyemeyince cezaevine giren gazeteci Hakan Gülseven tahliye oldu.

Gülseven, Yurt gazetesinde yazdığı bir yazıda dönemin Adana valisi Hüseyin Avni Coş’a hakaret ettiği suçlamasıyla hüküm giymişti. Mahkum edildiği tazminatı gazete yönetiminin ödememesi üzerine gazeteci hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

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Ayvalık’ta gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılan Gülseven, dün Burhaniye Açık Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

Gülseven tahliye haberini Twitter’dan duyurdu:

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