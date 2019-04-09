Taziye ziyareti için yola çıkan aile TEM’de kaza yaptı: Beş ölü, altı yaralı

Düzce’de TEM Otoyolu’nda minibüsün TIR’a arkadan çarpması sonucu beş kişi öldü, altı kişi yaralandı.
Kaza saat 23.45 sıralarında, TEM Otoyolu Gümüşova Rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Bedir Atız yönetimindeki 27 F 7992 plakalı minibüs, önünde ilerlemekte olan Alişan Süzgün yönetimindeki TIR’a arkadan çarptı.
Kazada Sedat Atız, İsmail Atız, Abbas Atız, Mehmet Karadağlı ve Hasan Erol hayatını kaybetti. Selma Atız (28), Kazım Atız (65), Miraç Atız(5), Deniz Atız (8), Sevim Keskin (30) ve Amzo Atız (63) yaralandı.
Minibüs sürücüsü Bedirhan Atız ise kazadan yaralanmadan kurtuldu. Minibüste bulunan akrabaların Gaziantep’den İstanbul’a bir yakınlarına taziye ziyaretine gittiği öğrenildi. Kazanın, TIR’ın aniden sol şeride geçmesi sonucu meydana geldiği iddia edildi.