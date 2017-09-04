‘Taze’ bakan Fakıbaba’dan geçmişe mesaj: Erkek olan şimdi yolsuzluk yapsın, göreyim

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, usulsüz faturayla destekleme primi alıp yolsuzluk yapanları uyardı: “Benden önce yolsuzluklar varmış. Erkek olan şimdi yolsuzluk yapsın, göreyim bakayım.”

Bakanlık koltuğunda Fakıbaba’dan önce AKP Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik oturuyordu. Çelik, 2015 yılının kasım ayında başladığı görevini son kabine değişikliğinde Fakıbaba’ya devretmişti.

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Fakıbaba, memleketi Şanlıurfa’da konuştu.

Şanlıurfa’da son zamanlarda tarım arazilerinde hızla yükselen beton yapılara geçit vermeyeceklerini söyleyen Fakıbaba, “Tarım arazisinde betonlaşmaya geçit vermeyeceğiz. Burada toprak koruma kurulu kurulmuş ve başkanı da sayın valimizdir. Bundan sonra çok samimi olarak söylüyorum. Belediye başkanlığından beni tanırlar, tarım arazisine bina yapmayın. Boşuna masraf etmeyin. Neye mal olursa olsun yıkılacaktır. Toprak Kurulu ciddi bir şekilde çalışacaktır. Yine bu projelerde kadınlarımıza da ağırlık vereceğiz” diye konuştu.

Üreten insanlara destek vereceklerini vurgulayan Fakıbaba, önceki dönemlere ‘mesaj’ gönderdi: “Benden önce yolsuzluklar varmış ve usulsüz faturalar ile destekleme alanlar olmuş. Bu geride kaldı, ben bunun takipçisiyim. Erkek olan şimdi yolsuzluk yapsın, göreyim bakayım.”