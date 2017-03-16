Tayyip Erdoğan’la Aziz Yıldırım’ın ‘Dolmabahçe görüşmesi’: Fenerbahçe’nin şikayetleri ve arazi konuları konuşulmuş

Fenerbahçe yönetimine yakın bir isim olarak bilinen Hürriyet muhabiri Ahmet Ercanlar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın 25 Şubat günü Dolmabahçe’de sürpriz bir görüşme gerçekleştirdiğini öne sürdü.

‘İki yakın dost gibi’

Hürriyet’te yer alan habere göre sarı-lacivertli takımın Avrupa Ligi’ne veda ettiği ve tribünlerin yönetimi istifaya çağırdığı Krasnodar maçından üç gün sonra bu görüşmenin gerçekleştiğine dikkat çeken Ercanlar, şunları söyledi: “O maçtan sonra çok sürpriz bir şekilde, ne cumhurbaşkanının, ne Aziz Yıldırım’ın gündeminde varken pazar günü Dolmabahçe’de bir buçuk saat görüştüler. Cumhurbaşkanının programında olan bir görüşme değil her şeyden önce. Bir program dahilinde görüşüyor insanlarla biliyorsunuz. Gayriresmi bir görüşme. Bir buçuk saat boyunca çok dostça, iki yakın dost gibi çok önemli bir görüşme yaptılar.”

‘Yansımalarını göreceğiz’

Hürriyet muhabiri, kamuoyuna hemen hemen hiç yansımayan bu görüşmede, Fenerbahçe’nin federasyon ve hakemlerle ilgili şikayetleriyle, arazi konularının konuşulduğunu söyledi: “Birincisi; Fenerbahçe’nin çok ciddi şikayetleri var. Federasyonla, hakemlerle, kurullarla ilgili. Bu bir buçuk saatlik görüşmede bunun gündeme geldiğini söyleyebilirim her şeyden önce. İkincisi; Fenerbahçe’nin bazı arazi konuları var. Mesele Dereağzı tesislerinin tapusunu almak istiyor. Onunla ilgili bir görüşme yapıldığını söyleyebilirim. Fenerbahçe’nin kaderini ilgilendirecek bazı konularda… Şimdi burada her şeyi anlatmak mümkün değil. Önümüzdeki günlerde bence bunun yansımalarını da göreceğiz. Türk futbolu adına çok önemli bir görüşme oldu.”