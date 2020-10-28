Tayvan’da bir ilk: Eşcinsel çiftler askeri nikah töreninde evlenecek

Tayvan’da yapılacak toplu askeri nikah töreninde ilk kez eşcinsel çiftler evlenecek.

Çen Ying-şuan ve Lee Ying-ying. Fotoğraflar: Tayvan ordusu

İki kadın asker ve sivil partnerleri Çen Ying-şuan ve Lee Ying-ying ile Wang Yi ve Meng Youmei’nin evleneceği tören cuma günü yapılacak. Tören Tayvan Onur Yürüyüşü’nden bir gün önce düzenlenecek.

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Wang Yi ve Meng Youmei

Orduda LGBTİ farkındalığı üzerine çalışan grubun sözcüsü geleneksel olarak muhafazakar bir kurumun eşcinsel evliğe onay vermesinden mutlu olduklarını belirterek “Bu LGBTİ bireylerin eşit haklara sahip olabileceği ve herkes gibi ülkelerini savunabileceğinin kanıtıdır” dedi.

Ülkede eşcinsel evlilikler geçen yıl yasallaşmıştı. Tayvan eşcinsel evliğin yasal olduğu ilk Asya ülkesi oldu.