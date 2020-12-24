Tayvan’da, 253 gün sonra ilk yerel vakaya sebebiyet veren Yeni Zelandalı pilot işten kovuldu

Tayvan’daki bir havayolu şirketinde çalışan Yeni Zelandalı bir pilot, ülkede aylar sonra ilk yerel vakaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle işinden kovuldu.

Fotoğraf: Reuters

Eva Havayolu’nda çalışan pilotun virüsü kaptığı, belirtisi olmadığı, o nedenle uçmaya, toplum içinde gezmeye devam ettiği belirlendi. ABD’den Tayvan’a uçtuğu bir uçuş sırasında öksürmeye başlanınca test yaptırdı ve 20 Aralık’ta testi pozitif çıktı.

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İki gün sonra da temaslısı olan Tayvanlı kadında virüs tespit edildi. Böylece ülkede 253 gün aradan sonra ilk yerel vaka görüldü.

Vaka görüldükten sonra Noel ve yılbaşı etkinlikleri iptal edildi.

Tayvan’da, yurt dışından ülkeye dönen pilotlar üç gün süreyle karantinaya alınıyor. Ancak belirti olmadığı sürece test yapılmıyor.

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İşinden olan pilota yetkililere temas kurduğu kişilerle ilgili yeterli bilgi vermediği gerekçesiyle 300 bin Tayvan doları (81 bin 585 lira) para cezası verildi.

Havayolu şirketi, pilotun kokpitte maske takmamanın da aralarında olduğu kural ihlalleri nedeniyle işten atıldığını açıkladı.

Yetkililer, ülkede aylar sonraki ilk vaka olarak kayda geçen kadınla temas eden 170 kişinin izini sürdü ve onları karantinaya aldı. Pilot ve kadının gittiği dükkanlar dezenfekte edildi, oradaki çalışanlara test yapıldı. Kadının işyerindeki jimnastik salonu, kafetarya kapandı.

Tayvanlı kadının dışında pilotun Japon ve Tayvanlı iki meslektaşına da virüsü bulaştırdığı tespit edildi.

Salgının başından beri, sınır kontrolü, sokağa çıkma kısıtlaması gilbi katı kurallar uygulanan ve virüsle mücadelede başarılı ülkeler arasında gösterilen Tayvan’da şimdiye kadar 777 vaka kayda geçti, yedi kişi hayatını kaybetti.