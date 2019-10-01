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Yaramazlara biraz batar!

Tayvan’da 21 yıllık köprü çöktü: 10 yaralı, altı kayıp

Tayvan’daki 140 metrelik Nanfangao köprüsünün çökmesi sonucu 10 kişi yaralandı, altı kişi ise kayıp.

Fotoğraflar: DHA

Yilan bölgesinde yerel saat ile 09:00 civarında yaşanan faciada, 1998’de hizmete açılan köprü bilinmeyen bir nedenle çöktü.

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Köprüden geçen bir yakıt tankeri ve köprü altında bulunan bir balıkçı teknesi çökme sonucu hasar alırken, bazı yayaların da denize düştüğü bildirildi.

Yetkililerin açıklamasında altısı ağır 10 kişinin yaralandığı ve altı kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Yerel saat ile 02:00 civarında bölgede 3.8 büyüklüğünde deprem olduğu fakat depremin köprünün çökmesiyle bağlantılı olup olmadığı hakkında bir açıklama yapılmadı.

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