Tayvan’da 200 gündür yerel ‘corona’ vakası görülmedi

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi ülkede tam 200 gündür hiç yerel ‘corona‘ vakası çıkmadığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

23 milyon nüfuslu ada ülkesinde en son yerel bulaş 12 Nisan’da kayıtlara geçmişti.

Reklam

Ülkede toplam vaka sayısı 554, can kaybı ise yedi.

Tayvan salgının başından beri virüsle mücadelede örnek gösterilen ülkelerden biri.

Salgının patlak verdiği Çin’e yalnızca 130 kilometre uzaklıkta olmasına ve Çin dışında vaka bildirilen ilk iki ülkeden biri olmasına rağmen virüs yayılımını kontrol altına almayı başardı.

Reklam

Bu başarısında ada ülkesi olmasının da payı olmasına karşın en büyük avantajı yetkililerin çok hızlı harekete geçmesi oldu.

2003’teki SARS salgınından çıkardıkları derslerle hareket eden ülke Pekin virüsün ciddiyeti hakkında henüz bir açıklama yapmamışken Wuhan’dan gelen yolcuları sağlık taramasından geçirmeye başladı.

31 Aralık 2019’dan itibaren Wuhan’dan gelen yolcuların izlenmeye başladığı ülkede 21 Ocak’ta ilk vakanın çıkmasıyla Wuhan’dan gelişlere tamammen kapandı.

Aynı zamanda Çin’den gelen yolculara da tarama başlatıldı.

Marta gelindiğinde ise oturma vizesi olanlar dışında tüm yabancıların ülkeye girişi yasaklandı.

Ülkede alınan corona virüsü önlemlerini gevşetilmeye başlaması haziran ayını buldu. Önlemler gevşetilmeye başladığında yaklaşık 50 gündür yerel vaka kaydedilmemişti.