Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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‘Tayvan cephesi’nde yeni bir şey yok

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Kavga dövüşün eksik olmadığı Tayvan parlamentosunda iktidarla muhalefet altyapı programında paranın nasıl kullanılacağı konusunda anlaşamayınca yumruklar yine havada uçuştu. (Fotoğraf: Tyrone Siu/Reuters)


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