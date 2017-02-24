Tayt giydiği için disiplin cezası alan stajyer hakimin intiharı da ‘FETÖ’ iddianamesinde

Stajı sırasında tayt giydiği gerekçesiyle uyarılan ve ataması yapılmayınca hayatına son veren hakim Didem Yaylalı’nın intiharı darbe girişiminin İstanbul’daki ana davası için hazırlanan iddianemeye girdi.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2009’da mezun olan Yaylalı, hâkimlik sınavı sonrası atanmasına bir hafta kala ‘eksik imzalı belge sunduğu’ ve ‘idareye yalan beyanda bulunduğu’ gerekçesiyle disiplin cezası almıştı.

Ankara adliyesinde hakimlik stajı yapan 26 yaşındaki Didem Yaylalı, 2013’te tatil için gittiği Fethiye’de intihar etmişti. Yaylalı’nın, aslında tayt giydiği ve alkol kullandığı için atamasının yapılmadığı belirtilmişti.

İntihar ‘FETÖ’ iddianamesinde

Hürriyet’ten Ayşegül Usta’nın haberine göre savcı Can Tuncay’ın darbe girişiminin İstanbul ayağı için hazırladığı iddianameye Yaylalı’nın intiharı da girdi.

İddianamede ‘FETÖ’nün ‘yargı yapılanması’nın, kendilerinden olmayan hakim ve savcıları yıldırarak meslekten uzaklaştırmaya çalıştığı ifade edildi.

Buna göre ‘FETÖ’ tehdit olarak gördüğü kişileri uzaklaştırmak için baskı, tehdit ve şantaj gibi yöntemleri kullandı.

İddianamede, Adalet Akademisi’nin ‘fişleme merkezi’ olarak kullanıldığı, usulsüz soruşturma açılarak disiplin cezası verildiği, ‘mesleğe kabul edilmeyen hâkim adayı Didem Yaylalı’nın da Yarbay Ali Tatar gibi uğradığı haksızlıklara dayanamayarak intihar ettiği’ anlatıldı.

Adalet Akademisi’nde, adli ve idari hakim-savcılar staj yapıp görev öncesi hazırlık eğitimi alıyor.

‘Yaşasaydı hakim olacaktı’

Yaylalı’nın emekli astsubay babası Yaşar Yaylalı, Ankara’daki çatı davasına müdahil olarak başvuracaklarını söyledi.

Kızının hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle ölüm tehditleri aldığını aktaran Yaylalı, şunları kaydetti: “Didem çağdaş, hukukçu bir çocuktu. ‘Baba ben ölürüm de kimse beni doğruluktan dürüstlükten vazgeçiremez’ derdi. Mesleği onların istediği gibi yapmasını istediler. Didem’le birlikte yedi kişinin ataması yapılmadı. Didem’in vefatından sonra Meclis’te yapılan düzenlemeyle bu atanamayan yedi kişinin ataması yapıldı. Keşke yaşasaydı o da şimdi hâkim olacaktı.”

Yaylalı, intiharın ardından da HSYK üyesi, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Hüseyin Yıldırım’ın kızını odasına çağırıp “Bize biat edeceksin” dediğini, kızının da bunu kabul etmediğini söylemişti.

İstanbul’da darbe girişiminin ana davası için 22 Şubat’ta tamamlanan iddianamede, Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen ve 10 şüpheli hakkında 92’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 174’er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Mahkeme 15 gün içinde iddianame için kabul ya da ret kararı verecek.