Taylandlı turisti dolandırıp taciz etmekle suçlanan taksiciye 36 yıl hapis talebi

İstanbul’da Taylandlı kadın turisti dolandırmaya çalışıp taciz eden taksiciye 11 yıldan 36 yıl üç aya kadar hapis istendi.

Taksici Birol Topal hakkında Taylandlı turist Nıoon Sonthu’yu dolandırdığı ve elini tutarak taciz ettiği iddiasıyla ‘cinsel saldırı’ ve ‘nitelikli hırsızlığa teşebbüs’ suçlarından dava açıldı.

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İHA’dan Yusuf Melikoğlu’nun haberine göre iddianamede Topal’ın hakkındaki suçlamaları reddettiği ancak cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın, kadın turiste elle cinsel saldırıda bulunduğu ve 100 lira alarak 20 lira verdiğinin görüldüğü aktarıldı.

‘Elini zorla tuttu’

İddianameye göre turist bir AVM’den Beşiktaş’a gitmek için taksiye bindiğinde, Topal önce 60 lira para istedi. Ancak turist daha önce aynı yol için 30 lira ödediğini söyleyince ikili 30 liraya anlaştı.

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Arka koltuğa binmek isteyen turistin taksicinin ısrarı üzerine ön koltuğa oturduğu anlatılan iddianamede, ‘sürücünün taksimetreyi açmadığı, yola çıktıklarında müştekiyle arkadaş olmak istediğini söylediği, ardından da müştekinin sağ elini zorla tuttuğu’ anlatıldı.

‘Verdiğin para fotokopi’

Taksicinin turistten Instagram hesabını istemesi üzerine kadının taksiden inmek istediği aktarılan iddianamede, kadının 100 lira para verdiği ancak para üstü olarak 20 lira aldığı aktarıldı.

İddianameye göre kadın itiraz edince taksici 50 lira verdi. Ayrıca “Senin verdiğin para sahte fotokopi” dedi.

İddianame asliye ceza mahkemesinde kabul edilirken tutuklu Topal gelecek günlerde hakim karşısına çıkacak.