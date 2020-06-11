Taylandlı lokanta sahiplerine, müşterileri dolandırdıkları gerekçesiyle 1446 yıl hapis cezası

Tayland’da mahkeme, müşterilerini dolandırdıkları gerekçesiyle bir lokantanın iki sahibini toplam 1446 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Fotoğraf: Reuters

Laemgate adlı deniz mahsülleri servis eden lokantanın sahipleri, geçen yıl sanal ortamda, ‘önceden öde’ kampanyası düzenledi. 20 bine yakın kişi daha hesaplı olduğunu düşünerek 50 milyon Tayland bahtı (11 milyon lira) değerinde kupon satın aldı.

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Lokantanın sahipleri Apichart Bowornbancharak ve Prapassorn Bowornbancha bu talebi karşılayamayacaklarını, bu kadar fazla deniz ürünü bulamayacaklarını belirterek işyerini kapattı ve paraları iade etmeyi teklif etti.

Yüzlerce kişi dolandırıldıklarını belirterek şikayetçi oldu; ikili tutuklandı. Şikayetçi olan 818 kişinin 375’inin parasını geri alan kişiler olduğu belirtildi.

Geçen cumartesi günü hakim karşısına çıkan ikiliye 723’er yıl hapis cezası verildi. Ancak, Tayland yasalarına göre toplumu dolandıranların ceza evinde yatacağı süre azami 20 yıl.

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Ülkede, 2017 yılında, bir başka dolandırıcı 13 bin yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.