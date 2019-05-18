Taylandlı kız bebeğini diri diri gömdü; köpek kurtardı

Tayland’ın kuzeydoğusundaki bir köyde, bir ayağını kullanamayan bir köpek, 15 yaşındaki annesi tarafından diri diri gömülen erkek bebeğin hayatını kurtardı.

Fotoğraf: Tayland Televizyonu

Guardian’daki habere göre ‘Ping Pong’ adlı köpek Ban Nong Kham köyündeki bir arazide toprağı eşelemeye ve koklamaya başlayınca sahibinin ve etraftaki çiftçilerin dikkatini çekti. Toprak altındaki bebeğin ayakları görününce durumu fark eden köylüler bebeği çıkarıp hastaneye kaldırdı.

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Anne-babasından korktuğu için hamileliğini sakladığını ve bebeği diri diri gömdüğünü itiraf eden, adı açıklanmayan 15 yaşındaki annenin psikolog kontrolünden geçirildiği ve cinayete teşebbüsle yargılanacağı belirtildi. Kızın anne-babası bebeğe bakacaklarını açıkladı.

Polisten yapılan açıklamada ise kızın çok korktuğunu ve pişman olduğunu söyleyerek, “Onu sorgularken sosyal hizmetlerden yetkililer de yanında olacak” dendi.

Bir otomobil çarpması sonucunda sadece üç ayağını kullanabilen altı yaşındaki Ping Pong ise bebeği kurtardıktan sonra köyün kahramanı oldu. Sahibi Usa Nisaika, doğduğundan beri onunla birlikte olan Ping Pong’la gurur duyduğunu söyledi.