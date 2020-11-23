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Yaramazlara biraz batar!

Tayland’ın aç ve öfkeli maymunlarını piyano çalarak sakinleştiriyor

Britanyalı müzisyen Paul Barton, salgın sonrası turistler ve yerel halkın sokakları boşaltmasıyla şehri ‘ele geçiren’ makak maymunları ‘çetesi‘ni piyano çalarak sakinleştirmeye çalışıyor.

Fotoğraf: Reuters

Uzun süredir Tayland’da yaşayan Barton nota kağıtlarını ısıran, saçını çeken, piyanonun üstüne tırmanan maymunlara aldırış etmeden çalmaya devam ediyor.

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“Düzgün şekilde beslenmelerini sağlamayız” diyen Barton maymunların karnı doyunca sakinleşerek saldırgan olmayacağını belirtiyor.

Şimdiye kadar Lopburi şehrinin dört farklı noktasında konser veren Barton’un piyanosundan yükselen Greensleeves’i ya da Bethoveen’dan Fur Elise notalarını duyan maymunlar müzisyenin başına üşüşüyor.

Daha önce de fil barınaklarında piyanosuyla klasik müzik çalan Barton amacının maymunların açlığıyla ilgili farkındalık oluşturmak olduğunu söylüyor.

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Aynı zamanda maymunların klasik müziğe tepkisini de inceleyen Barton müziğin rehabilitasyon süreçlerinde rol oynayabileceğini düşünüyor.

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