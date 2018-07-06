Tayland’dan trajik haber: Çocukları kurtarmaya çalışan deneyimli dalgıç hayatını kaybetti

Tayland’da bir mağarada kaybolan çocukların kurtarma operasyonunda görev alan deneyimli dalgıç, hayatını kaybetti.

Girdikleri mağarada muson yağmurlarından dolayı kaybolan futbol takımındaki 12 çocuk ve antrenör yüksek su seviyesi nedeniyle mahsur kalmıştı.

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BBC‘nin haberine göre, eski Deniz Kuvvetleri dalgıcı 36 yaşındaki Saman Gunan’ın görevi, çocuklara oksijen tüpü götürmekti. Ancak Gunan mağaradan çıkışı sırasında oksijen yetmezliğinden bilincini kaybetti.

Gunan’ın çocukları kurtarmak için donanmaya döndüğü söyleniyor.

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Mağaranın derinliği ve uzunluğundan dolayı dünyada sayılı miktarda dalgıç dalabiliyor. Dünyanın en eğitimli dalgıçlarından birisinin hayatını kaybetmiş olması, çocukları kurtarma operasyonunun ne kadar zorlu olacağını gösterdi.

Amiral Apakorn Yookongkaew, çocukların aylar boyunca mağarada kalabilme olasılığı olmadığını ve zamanlarının kısıtlı olduğunu söyledi. Amiral ayrıca çocukların kurtarılması hedefinden asla vazgeçilmeyeceğini belirtti.

Çocuklara nasıl ulaşılıyor?

Kurtarma seçenekleri neler?

Birinci seçenek: Çocuklara dalmayı öğretmek ve dalgıç eşliğinde mağaradan çıkarmak.

İkinci seçenek: Mağaraya giden tüneldeki suyun boşaltılması( suyun yüzde 40’ının boşaltıldığı söyleniliyor).

Üçüncü seçenek: Çocukların bulunduğu mağaraya yukarıdan delerek ulaşmak. Ancak çocukların 800 ile 1000 metre derinliğinde bulunması nedeniyle bu zayıf bir seçenek.