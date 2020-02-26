Tayland’dan dönen adama ‘corona’ şüphesiyle Uşak’ta karantina

Tayland’a tatile giden bir adam, Türkiye’ye dönmesinin ardından corona virüsü kaptığı şüphesiyle gözetime alındı.

Fotoğraf: DHA

Çin’in Wuhan kentinde ilk olarak geçen yılın aralık ayında görülen corona virüsü, ülkede 2 bin 500’den fazla insanın ölümüne yol açmıştı. Virüs, şimdiye dek onlarca ülkeye yayılırken Türkiye’de herhangi bir vakaya rastlanmadı.

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Kütahya’nın Simav ilçesinde yaşayan 40-45 yaşındaki bir adam, geçen günlerde Tayland’a tatil için gitti. Türkiye’ye döndüğünde rahatsızlanan adam, virüs kaptığı şüphesiyle sağlık kontrolünün ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanenin plastik cerrahi bölümünü boşaltılarak karantina bölgesi oluşturuldu. Tüm hasta ve hasta yakınlarına maske ve eldiven dağıtıldı.

Söz konusu adam, bugün saat 13:00 sıralarında özel kıyafetli sağlık görevlileri eşliğinde ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

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Hastanın Uşak’ta yapılacak kontrollerinin ardından Sağlık Bakanlığı yetkilileri gözetiminde Ankara’ya götürüleceği öğrenildi.