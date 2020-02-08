Tayland’daki AVM’de rastgele ateş açıldı: En az 17 ölü

Tayland’da bir asker, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Nakhon Ratchasima (Korat) şehrinde bir alışveriş merkezinin yakınında insanların üzerine rasgele ateş açtı. Silahlı saldırıda 17 kişinin hayatını kaybettiği birçok kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

Fotoğraf: DHA

Yerel medya askerin, kışladan silah ve mühimmat çaldığını ve burada üç kişiyi öldürdüğünü ardından kaçarken de dokuz sivili daha öldürdüğünü duyurdu.

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Thai soldier shooting



• Soldier opens fire killing at least 12

• Posting live updates on Facebook

• Near Terminal 21 shopping mall, Korat

• Reports that he has taken hostages on the 4th floor #Thailand #Shooting #Korat pic.twitter.com/fvah806MmQ — Breaking News (@NewsAlertUK_) February 8, 2020

Tayland medyası, saldırganın Terminal 21 isimli bir alışveriş merkezinin içine girdiğini, buraya girmeden önce de bir gaz tankını havaya uçurduğunu, saldırganı etkisiz hale getirmek için güvenlik güçlerinin bölgede operasyonlarını sürdürdüğünü duyurdu.