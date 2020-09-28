Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tayland’da otel hakkında kötü yorum yapan turist iki yıl hapis cezasıyla karşı karşıya

Tayland’da bir turist internette bir otel hakkında olumsuz yorum yaptığı için iki yıla kadar hapis cezası alabilir.

Fotoğraf: Sea View Koh Chang

Tayland’da çalışan ABD’li Wesley Barnes, Koh Çang adasındaki Sea View isimli otel hakkında tatil sitesi Tripadvisor üzerinden olumsuz yorumlar yapmakla suçlanıyor.

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Hukuki yola başvuran otel sahibi ABD vatandaşını otelin itibarına zarar vermekle suçladı.

Koh Çang emniyet yetkilileri otel sahibinin Barnes hakkında asılsız yorumlar yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

Barnes bir yorumunda otel çalışanlarının cana yakın davranmadığını ve sanki orada kimseyi istemiyormuş gibi hareket ettiklerini yazdı.

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Bir başka yorumunda ise tesisi ‘modern kölelik’ uygulamakla suçladı.

Tayland’daki hakaret suçlamasıyla ilgili katı yasalar 50 bin liraya kadar para ve iki yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Olumsuz yorumların gelecekte de devam edeceğini düşündüklerinden caydırıcı olması için hukuki yollara başvurduklarını belirten otel yetkilileri, Barnes’ı yabancı düşmanlığı yapmak ve oteli corona virüsüyle ilişkilendirerek yorumları okuyanları yanlış yönlendirmekle suçladı.

Gözaltına alındıktan sonra kısa süreliğine tutuklu kalan Barnes kefaletle salındı.

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