Tayland’da mutlu sona yaklaşıldı: Mağarada mahsur çocuklardan dördü kurtuldu

Tayland’da mağarada mahsur kalan çocuklardan dördü, başlatılan kurtarma operasyonunun ilk saatlerinde kurtarıldı.

Girdikleri mağarada 15 gün önce muson yağmurlarının yarattığı sel sebebiyle mahsur kalan yaşları 11 ile 16 arasında değişen 12 çocuk ve 25 yaşındaki antrenörleri için uluslararası kurtarma operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında birçoğu ordu mensubu 40 profesyonel dalgıç, bir bölümü su dolu dört kilometrelik mağara dehlizlerinde oksijen tüpleri ve halatlarla kurtarma zinciri oluşturdu.

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Eni yer yer 40 santimetreye kadar düşen bazı su dolu bölümlere dalgıçlar oksijen tüpleriyle sığmadı. Çocuklara bu tip dar alanlarda uzatılan hortumlarla hava ulaştırıldı ve çamurlu suda dalgıçlar refakatinde ilerlemesi sağlandı. Operasyonu zorlaştıran en önemli unsur, profesyonel dalgıçların bile zorlandığı alanda ilerleyen çocukların yüzme bilmiyor olmasıydı.

Çocuklardan altısının Türkiye saati ile 16.10’da yaralanmadan çıkarıldığı haberi geldi. Mağaranın çıkışında bekletilen doktorlar çocukları sağlık kontrolünden geçirdi.

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Reuters kurtarılan çocukların sayısını altı olarak duyurdu ancak, resmi açıklamada henüz dört çocuğun kurtarıldığı bilgisi verildi.

Çocukların kurtarılması sırasında orada bulunmak isteyen bazı devlet yetkililerin gelişi ve çıkarılan çocukların aksaklık çıkmadan hastaneye götürülebilmesi için yollar boşaltıldı.

Çocuklarla ilgili haberleri dünya medyası son dakika haberleri arasında veriyor.