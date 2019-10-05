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Yaramazlara biraz batar!

Tayland’da, ‘kararını değiştirmesi için’ baskı gören hakim intihara teşebbüs etti

Tayland’da, bir davada yargılanan beş kişinin suçlu bulunması yönünde baskı gören bir hakim mahkeme salonunda kendini göğsünden vurdu. Cinayetten yargılanan beş kişinin delil yetersizliği nedeniyle beraatine karar verdikten hemen sonra intihara teşebbüs eden hakim yaralandı.

Yala kentindeki bölge mahkemesinin hakimlerinden Khanakorn Pianchana’nın ameliyat edildiği, hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.

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Khanakorn, intihara teşebbüs etmeden önce, sosyal medyada, ona ait olduğu belirtilen bir açıklama paylaşıldı. Açıklamada, kendisinden yüksek makamdaki hakimlerin, ‘kararını sanıkları suçlu bulması yönünde değiştirmesi’ yönünde baskı yaptığı vurgulandı. Bu, yargılanan beş kişiden üçünün idama mahkum edilmesi, ikisinin ise hapis cezası alması anlamına geliyordu. Açıklamada, ayrıca, “Bu koşullar altında onurumu kaybederek yaşayacağıma ölmeyi tercih ederim” ifadeleri yer aldı.

Yaşananlar, ülkenin yargı sisteminin sorgulanmasına, siyasi emeller için yargı üzerinde baskı kurma girişimlerinin olduğunun gündeme gelmesine neden oldu.

Adalet bakanlığının açıklamasında, Khanakorn’un kişisel sebeplerden dolayı intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü. Bazı siyasiler ise onun eylül ayı başından beri içinde bulunduğu durumdan rahatsız olduğunu ve yargıyla ilgili açıklama yapmak istediğini söyledi.

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